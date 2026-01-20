Реклама

Сожительница Тимати показала фото 10-летней давности

Модель Валентина Иванова показала фото 10-летней давности
Екатерина Ештокина

Фото: @halfbloodval

Сожительница российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) модель Валентина Иванова показала фото 10-летней давности. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Возлюбленная музыканта разместила публикацию, поддержав в сети тренд на демонстрацию фото 2016 года. На снимках манекенщица предстала с длинными темными волосами и с макияжем в стиле «смоки айс». При этом на одном из кадров она примерила лосины и светлую рубашку.

В ноябре 2025 года сожительница Тимати спровоцировала слухи о помолвке. Избранница артиста похвасталась на камеру кольцом на безымянном пальце.

