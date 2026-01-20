Специалист перечислил типичные ошибки автомобилистов

Автоэксперт Ожогин объяснил, какие привычки водителей приводят зимой к поломкам

С приходом холодов неправильные действия автовладельцев нередко приводит к повреждениям машины, аварийным ситуациям и проседанию бюджета. Но из года в год водители продолжают совершать одни и те же ошибки. О них «Российской газете» рассказал автомобильный эксперт Tamashi Константин Ожогин.

Он обратил внимание на то, что многие водители по-прежнему оставляют двигатель долго работать на холостом ходу после запуска, полагая, что это полезно для мотора. Но для современных автомобилей эта практика утратила актуальность, говорит специалист. Достаточно 30 секунд, чтобы масло начало циркулировать. «Гораздо полезнее начать движение спокойно, без резких ускорений, чем стоять во дворе с работающим мотором, тратя топливо и изнашивая двигатель», — отметил Ожогин.

Еще одной распространенной ошибкой он назвал резкое начало движения на непрогретой машине. Даже после успешного пуска двигателя все технические жидкости и элементы трансмиссии или подвески остаются холодными. «Агрессивная езда в первые километры зимой ускоряет износ и повышает риск потери сцепления, особенно на скользкой дороге», — напомнил эксперт.

Зимой чаще обычного нужно контролировать давление в шинах. При похолодании воздух в них уменьшается в объеме, что приводит к постепенной потере давления без видимых повреждений покрышки. Это ухудшает устойчивость автомобиля, увеличивает тормозной путь и способствует заносам.

Особое внимание следует уделять аккумуляторной батарее. В мороз ее способность отдавать ток снижается, в то время как нагрузка на стартер, наоборот, возрастает. В результате батарея, которая хорошо работала осенью, может неожиданно выйти из строя. Профилактическая диагностика поможет избежать проблем с запуском, заявил специалист.

Он также предостерег от применения экстремальных методов разморозки. Использование горячей воды для очистки стекол может вызвать появление трещин. Активация примерзших стеклоочистителей грозит повреждением резиновых элементов или привода. Безопаснее, по его словам, дождаться оттаивания стекол с помощью штатной системы обогрева и вручную удалить лед.

Многие водители оставляют снег на крыше и капоте. Эта снежная масса создает потенциальную угрозу на дороге для всех участников движения. Полная очистка кузова перед выездом — базовое условие безопасности, напомнил Ожогин.

Многие автомобилисты зимой часто ездят с минимальным количеством топлива в баке, не проверяют, не занесена ли снегом выхлопная труба при парковке, не возят с собой скребок или лопатку. Все эти упущения могут повлиять на поездку.

«Зима не требует от водителя героизма или сложных ритуалов. Она требует внимания и дисциплины. Спокойный старт, регулярные проверки и несколько лишних минут на уход за машиной позволяют пережить холодный сезон без лишних затрат и неприятных сюрпризов», — подытожил специалист.

