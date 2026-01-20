Реклама

Спецпредставитель Путина прибыл в Давос

Виктория Кондратьева
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Давос, где проходит Всемирный экономический форум. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.

«Прибыл в Давос», — написал он.

Предполагается, что Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны обсудят план США по мирному урегулированию на Украине.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 19 по 23 января. В рамках мероприятия представители политической и деловой элиты обсудят проблемы мировой экономики и международной безопасности.

