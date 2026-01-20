Реклама

США понадеялись на нежелание ЕС обострять вопрос Гренландии «ради благополучия для всех»

Виктория Кондратьева
Фото: Marko Djurica / Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент выразил надежду, что страны Европейского союза (ЕС) не станут обострять ситуацию вокруг Гренландии. Его цитирует агентство Bloomberg.

«Я уверен, что [европейские] лидеры не будут обострять ситуацию и все закончится благополучно для всех», — сказал глава Минфина на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Крым имеет не меньшее значение в вопросе обеспечения безопасности России, чем Гренландия для Соединенных Штатов.

