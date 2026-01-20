Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:36, 20 января 2026Путешествия

Стал известен срок службы старых самолетов после реконсервации

Летчик Попов: Срок службы реконсервированных самолетов может превышать 50 лет
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стал известен срок службы старых самолетов после реконсервации — он может превышать 50 лет. Об этом заявил генерал-майор авиации и заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в беседе с изданием «Абзац».

Он отметил, что обслуживать реконсервированные российские и советские авиасуда будет проще из-за количества наработок и деталей для замены в доступе. По его словам, срок службы как гражданских, так и военных самолетов может достигать более 50 лет, а также возможно его продление на год, пять или даже десять лет.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

«А после их повторно проверяют: делают диагностику особо опасных узлов, агрегатов», — отметил Попов. Летчик также призвал россиян не бояться бортов с большим временем налета, если те проходят регулярную диагностику.

Кроме того, он рассказал, что в авиации не существует понятия «старый самолет», так как многое зависит от сборки конкретной модели. «Раз в месяц один-два самолета продлеваются с ремонтного завода и летают еще год, два или три. Перепроверили, уточнили, что никаких изменений нет, значит, он еще годен. Это делается не только у нас, но и во всем мире», — пояснил специалист.

19 января стало известно, что российские авиакомпании расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026 году. Среди них девять бортов семейства Ту-204-214, один Ан-148 и два Ил-96.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Бельгии объяснил отказ от переговоров с Россией

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Обнаружен усугубляющий глобальное неравенство фактор

    Летучая мышь забралась в квартиру к россиянину и испугала его

    Самолет дважды вернулся в аэропорт из-за двух инцидентов в воздухе

    Власти Молдавии заявили о референдуме по объединению с Румынией

    Десятки жителей российского города обварились в кипятке из-за недочета УК

    Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»

    Лавров рассказал об уважительных словах Байдена о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok