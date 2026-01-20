Летчик Попов: Срок службы реконсервированных самолетов может превышать 50 лет

Стал известен срок службы старых самолетов после реконсервации — он может превышать 50 лет. Об этом заявил генерал-майор авиации и заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в беседе с изданием «Абзац».

Он отметил, что обслуживать реконсервированные российские и советские авиасуда будет проще из-за количества наработок и деталей для замены в доступе. По его словам, срок службы как гражданских, так и военных самолетов может достигать более 50 лет, а также возможно его продление на год, пять или даже десять лет.

«А после их повторно проверяют: делают диагностику особо опасных узлов, агрегатов», — отметил Попов. Летчик также призвал россиян не бояться бортов с большим временем налета, если те проходят регулярную диагностику.

Кроме того, он рассказал, что в авиации не существует понятия «старый самолет», так как многое зависит от сборки конкретной модели. «Раз в месяц один-два самолета продлеваются с ремонтного завода и летают еще год, два или три. Перепроверили, уточнили, что никаких изменений нет, значит, он еще годен. Это делается не только у нас, но и во всем мире», — пояснил специалист.

19 января стало известно, что российские авиакомпании расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026 году. Среди них девять бортов семейства Ту-204-214, один Ан-148 и два Ил-96.