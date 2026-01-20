Стала известна причина стрельбы на юго-востоке Москвы

В Москве за стрельбу задержали десять человек

В Москве за стрельбу задержали десять человек. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, двое пострадавших в результате стрельбы, произошедшей на юго-востоке города, выписались из больницы. Инцидент случился на Люблинской улице.

Причиной конфликта, в котором участвовали две компании. Машина жителей Чечни мешала проехать другому автомобилю. Из-за этого произошла ссора. Один из участников достал травматическое оружие и применил его против оппонентов, ранив двоих в плечо и ногу.

В отдел полиции было доставлено десять человек. По факту происшествия проводится расследование.

