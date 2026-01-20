Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:53, 20 января 2026Силовые структуры

Стала известна причина стрельбы на юго-востоке Москвы

В Москве за стрельбу задержали десять человек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве за стрельбу задержали десять человек. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, двое пострадавших в результате стрельбы, произошедшей на юго-востоке города, выписались из больницы. Инцидент случился на Люблинской улице.

Причиной конфликта, в котором участвовали две компании. Машина жителей Чечни мешала проехать другому автомобилю. Из-за этого произошла ссора. Один из участников достал травматическое оружие и применил его против оппонентов, ранив двоих в плечо и ногу.

В отдел полиции было доставлено десять человек. По факту происшествия проводится расследование.

Ранее сообщалось, что стало известно о стрельбе на юго-востоке Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о Гренландии

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Раскрыта судьба бывшего СИЗО «Кресты»

    Вертолет с туристами вылетел из зоопарка в Японии и пропал без вести

    Фон дер Ляйен пригрозила Трампу за решение ввести пошлины из-за Гренландии

    Чернобыльскую АЭС отключили от всего внешнего энергоснабжения

    Зеленский выдвинул условия для встречи с Трампом

    Цой высказалась о скандале вокруг квартиры Долиной

    Стали известны подробности возможного обнаружения тела пловца Свечникова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok