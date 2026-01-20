Стало известно о стрельбе на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы, на Люблинской улице, очевидцы услышали звуки стрельбы. Об этом сообщает «Москва 24» в Telegram-канале.

Правоохранители рассказали о конфликте между гражданами, во время которого один человек получил травму и обратился за помощью к медикам. Участники расследования задержаны.

Ранее перестрелка в жилом дворе Калининграда попала на видео. Очевидцы отчетливо слышали шесть выстрелов.

До этого сообщалось, что семейные разборки со стрельбой на овощебазе в российском городе сняли на видео.