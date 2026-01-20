Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:41, 20 января 2026Силовые структуры

Стало известно о стрельбе на юго-востоке Москвы

На Люблинской улице в Москве услышали звуки стрельбы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

На юго-востоке Москвы, на Люблинской улице, очевидцы услышали звуки стрельбы. Об этом сообщает «Москва 24» в Telegram-канале.

Правоохранители рассказали о конфликте между гражданами, во время которого один человек получил травму и обратился за помощью к медикам. Участники расследования задержаны.

Ранее перестрелка в жилом дворе Калининграда попала на видео. Очевидцы отчетливо слышали шесть выстрелов.

До этого сообщалось, что семейные разборки со стрельбой на овощебазе в российском городе сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». В России ответили на заявление о подготовке НАТО к блокаде Калининграда

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Девушка раскритиковала собственную кошку и оконфузилась перед коллегами

    В США новый российский «Амур» сочли обреченным

    В Венгрии заявили о подготовке Брюсселя к ядерной войне

    Киевляне решили ночевать в метро

    Первый год Трампа стал рекордным по росту госдолга США

    Военные самолеты отправили на американскую базу в Гренландии

    Уникального пациента без пульса выпишут из российской больницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok