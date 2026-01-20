Реклама

Стала известна цена шпагата Волочковой

Продюсер: Гонорар Волочковой за шоу со шпагатом составляет 2,5 миллиона рублей
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Продюсер Артур Якобсон озвучил гонорары бывшей балерины Анастасии Волочковой за частные выступления и корпоративы. По его словам, которые передает издание «Постньюс», шоу с фирменными шпагатами артистки обойдется заказчику в 2-2,5 миллиона рублей.

Сумма базового выступления Волочковой, в котором она, очевидно, не демонстрирует шпагаты, по словам Якобсона, составляет один миллион рублей. Но окончательно гонорар балерины за участие в корпоративах формируется в зависимости от запросов и желаний каждого отдельного заказчика.

Также продюсер рассказал, что за участие в творческих вечерах и встречах, которые проходят в регионах России, Волочкова просит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Свое участие в телешоу она оценивает в 200 тысяч.

12 января Волочкова опубликовала пост с кадром из своего отпуска на Мальдивах. На выложенной фотографии она делает шпагат на плече молодого танцора Марчела Абаби.

