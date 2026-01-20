Стало известно о планах Трусовой побороться за золото Олимпиады-2030

Российская фигуристка Александра Трусова планирует побороться за золотую медаль на Олимпийских играх 2030 года. Об этом стало известно РИА Новости.

По информации источника, спортсменка приняла решение о возобновлении карьеры ради достижения самых высоких целей. Трусова планирует принимать участие в главных международных соревнованиях и провести полноценный олимпийский цикл.

19 января стало известно о планах Трусовой возобновить карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Такое решение спортсменка приняла в начале 2026 года.

6 августа прошлого года Трусова родила сына Михаила. Летом 2024-го спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Трусова является серебряным призером Игр-2022. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.