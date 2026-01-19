Стало известно о планах Трусовой возобновить карьеру под руководством Тутберидзе

РИА Новости: Трусова возобновит карьеру под руководством Тутберидзе

Вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Трусова решила возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, такое решение спортсменка приняла в начале 2026 года. Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев ISU Александр Лакерник отметил, что спортсменка сможет выступить на этапах гран-при ISU в случае получения нейтрального статуса.

6 августа прошлого года Трусова родила сына Михаила. Летом 2024-го спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Трусова является серебряным призером Игр-2022. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.