Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:38, 19 января 2026Спорт

Стало известно о планах Трусовой возобновить карьеру под руководством Тутберидзе

РИА Новости: Трусова возобновит карьеру под руководством Тутберидзе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Трусова решила возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, такое решение спортсменка приняла в начале 2026 года. Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев ISU Александр Лакерник отметил, что спортсменка сможет выступить на этапах гран-при ISU в случае получения нейтрального статуса.

6 августа прошлого года Трусова родила сына Михаила. Летом 2024-го спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Трусова является серебряным призером Игр-2022. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп не остановится». В России предрекли захват президентом США еще трех стран после Гренландии. О каких государствах идет речь?

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    В Совфеде предсказали реакцию Европы на предложение Трампа Путину

    В России резко подорожал один вид жилья

    В России оценили идею Совета мира на фоне приглашения в него Путина

    Пожилым людям назвали необходимый объем воды в день

    Москвичам пообещали сильные магнитные бури и северные сияния

    Пошутивший над бойцами СВО российский стендап-комик прокомментировал обвинение

    Россиян предупредили о двойном подорожании ЖКУ в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok