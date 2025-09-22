Спорт
22:17, 22 сентября 2025Спорт

Трусова рассказала о страхе во время родов

Фигуристка Александра Трусова: Кесарево сечение — это жесть
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) в своем влоге рассказала о процессе родов, отметив, что ей было страшно. Ролик доступен на платформе VK Видео.

По словам Трусовой, она до этого момента не сталкивалась с хирургическим вмешательством, поэтому процесс родов сильно напугал ее. «Кесарево — это жесть, не советую никому. У меня в жизни никогда не было операций, я уколы делала три раза в жизни. Поэтому для меня все это было очень страшно», — заявила спортсменка.

Ранее Трусова начала зарабатывать на рассказах о родах. Спортсменка создала приватный канал в Telegram, где выложила видео из родзала, делится историями о схватках, родах и восстановлении после них. Доступ к каналу на месяц стоит 1990 рублей.

6 августа 21-летняя Трусова родила сына, которого назвали Михаилом. Летом 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

