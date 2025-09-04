Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Грузия
Сегодня
19:00 (Мск)
Турция
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Польша
Сегодня
21:30 (Мск)
Бельгия
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 5-й тур
Словакия
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 1-й тур
Болгария
Сегодня
21:45 (Мск)
Испания
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 5-й тур
14:46, 4 сентября 2025Спорт

Трусова заработала больше миллиона рублей на рассказах о родах

Александра Трусова заработала больше миллиона рублей на рассказах о родах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) начала зарабатывать на рассказах о родах. На это обратил внимание SHOT.

Спортсменка создала приватный канал в Telegram, где выкладывает видео из родзала, истории о схватках, родах и восстановлении после них. Доступ к каналу на месяц стоит 1990 рублей, на него уже подписаны более 500 человек. Таким образом Трусова заработала больше миллиона рублей.

Ранее Трусова рассказала о том, как ее тело изменилось после родов. «Живот пока не убрался, но я уже в некоторые джинсы влезаю. Это уже плюс. Ну и грудь у меня пятого размера, кажется», — заявила спортсменка.

6 августа 21-летняя Трусова родила сына, которого назвали Михаилом. Летом 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две группы спецназа ВСУ разыскивают в 250 километрах от границ Москвы. Как диверсанты проникли туда и какова их цель?

    Россиянин описал на видео расправу над бабушкой

    Дибров расскажет про измены

    Восьмилетняя россиянка установила абсолютный мировой рекорд

    Счет жертв землетрясения в Афганистане пошел на тысячи

    Раскрыты подробности предполагаемого задержания главы МИД Казахстана

    Женщина-арбитр показала красную карточку футболисту и ударила его

    Турист упал с ледника на Аляске и не выжил

    Стало известно о смерти не дождавшегося выплаты за участие в СВО россиянина

    Уиткофф досрочно покинул встречу «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости