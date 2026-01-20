Реклама

15:06, 20 января 2026

Стало известно о серии ударов по Харькову

В Харькове и Харьковской области произошла серия мощных взрывов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Харьковской области на северо-востоке Украины произошла серия мощных взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что удары были нанесены в том числе по Харькову. Местный житель рассказал, что взрывы раздались в Слободском районе города, под атаку попали объекты энергетической инфраструктуры.

«По его словам, дроны атаковали энергетическую инфраструктуру. В городе серьезные перебои со светом. В Харьковской области удары нанесены по Богодуховскому и Изюмскому районам», — говорится в публикации.

В ночь на 20 января российские военные нанесли массированный удар по объектам Украины. Он стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам.

