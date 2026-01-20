Реклама

Россия
14:40, 20 января 2026Россия

Стало известно о смерти россиянина в Волге во время крещенских купаний

Под Волгоградом мужчина не выжил, он пытался совершить омовение на Крещение
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Стало известно о смерти россиянина в Волге во время крещенских купаний. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград онлайн».

Тело достали из воды спасатели. Изначально сообщалось, что мужчина пытался преодолеть водную преграду. Однако руководитель Следственного управления Следственного комитета по Среднеахтубинскому району Волгоградской области Евгений Выстропов сообщил, что мужчина решил совершить ритуальное крещенское омовение.

«По предварительным данным, он пошел искупаться в крещенскую ночь на необорудованную купель», — пояснил собеседник издания. После полуночи были слышны его крики, однако слышавшие их жители не успели прийти на помощь.

Ранее врач Александра Староверова предостерегла россиян от крещенских купаний. Воздержаться от них стоит, с первую очередь, людям с патологиями сердца, указала она.

