16:05, 20 января 2026

Тимошенко предрекла скорые выборы на Украине

Тимошенко предрекла скорое мирное соглашение и проведение выборов на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины проводят зачистку любых потенциальных политических оппонентов в преддверии заключения мирного соглашения с Россией и проведения выборов в стране. С таким заявлением выступила бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе судебного заседания, видео публикует издание «Новости.LIVE» в Telegram.

«Сейчас, накануне подписания мирного соглашения и накануне проведения выборов, они зачищают тех, кто идеологически стоит на принципиально иных позициях», — высказалась политик.

Тимошенко заявила о «гибридной колонизации» Украины за время пребывания на посту президента страны Владимира Зеленского и пообещала донести этот факт до граждан в будущих законодательных инициативах. Экс-премьер Украины предрекла разделение политиков на его марионеток и лидеров независимых сил. По ее мнению, независимые политики столкнутся с преследованиями за попытки проявления несогласия с курсом Зеленского.

Ранее кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин оценил в разговоре с «Лентой.ру» перспективы Тимошенко избежать дальнейшего преследования. Он отметил, что экс-премьер Украины сохраняет значительный политический капитал и не испытывает симпатий к Зеленскому.

