Трамп пригласил Путина в «Совет мира», поскольку считает его мировым лидером

Президент США Дональд Трамп объяснил приглашение российского лидера Владимира Путина в «Совет мира» по Газе, назвав его одним из мировых лидеров. Его слова приводит РИА Новости.

«Он один из людей, мировых лидеров. Да», — отметил Трамп, отвечая на просьбу подтвердить приглашение российского коллеги в структуру.

Он также прокомментировал слухи о якобы намерении президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от приглашения в «Совет мира», заявив, что французский лидер в этом форуме — «чужой», и что его срок на посту главы государства подходит к концу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился на участие страны в «Совете мира». Соответствующий документ был подписан в соответствии с предусмотренной процедурой, которая была обозначена в письме президента США Дональда Трампа.