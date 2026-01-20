Трамп отказался разговаривать с Мадуро

Трамп заявил, что не планирует говорить с находящимся в тюрьме в США Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует разговаривать с содержащимся в американской тюрьме президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, я не думаю, что стал бы это делать», — заявил американский лидер в ходе брифинга в Белом доме.

3 января Трамп объявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Они были вывезены из страны. Позже глава Белого дома сообщил, что Вашингтон нанес успешный удар по Каракасу, уточнив, что операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.