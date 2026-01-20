Экс-замгенсека НАТО высказался о трансатлантических отношениях при Трампе

Лорингхофен: Трансатлантические отношения достигли низшей точки при Трампе

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-замдиректора Федеральной разведывательной службы Германии Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен заявил, что трансатлантические отношения достигли самой низшей точки при президенте Соединенных Штатов Америке (США) Дональде Трампе. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

По мнению Лорингхофена, Трампа совсем не интересует сохранение ценностей, демократии и международного права, для него главное сделки и бизнес.

«В его мире авторитарные государства часто ближе к нему, чем Европа. Следствием этого является то, что Европа больше не может доверять США», — отметил Лорингхофен.

Кроме того, экс-генсек НАТО уверен, что Европа должна стать способной принимать независимые от Америки решения, особенно в областях обороны и цифровых возможностей. А сотрудничать с США только там, где это в интересах Европы, а не наоборот.

Ранее аналитики выразили мнение о том, что конфликт с Дональдом Трампом из-за Гренландии может подтолкнуть Европу к массовой распродаже американских ценных бумаг.