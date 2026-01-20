Реклама

20:24, 20 января 2026Россия

Три человека стали жертвами ударов ВСУ по российским приграничным регионам

В Белгородской и Брянской областях жертвами ударов ВСУ стали три человека
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В Белгородской и Брянской областях жертвами ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали три человека. Об этом сообщили главы указанных субъектов с разницей чуть больше чем в полчаса.

В 19:25 мск об атаке на автомобиль с мирными жителями сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram. Это произошло на территории села Чауса Погарского района.

В 20:01 сообщение об очередном ударе украинский войск опубликовал в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил сразу о нескольких эпизодах агрессии ВСУ в отношении мирного населения. Один из них стал смертельным — спасти не удалось мужчину — FPV-дрон ударил по его автомобилю в селе Новая Таволжанка.

Российское приграничье регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, 19 января стало известно о еще одной жертве украинской агрессии. Ею оказался житель Белгородской области. На этот раз целью удара ВСУ стал частный дом. Бойцы самообороны оперативно прибыли на место и вывезли россиянина на автомобиле главы администрации сельского поселения, но по пути их машину атаковал FPV-дрон.

