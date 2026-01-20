Трамп заявил о любви к Венесуэле и сотрудничестве с Каракасом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что теперь любит Венесуэлу. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Каракас теперь сотрудничает с Вашингтоном.

«Теперь мне нравится Венесуэла. Они так хорошо с нами сотрудничают. Это было очень приятно», — отметил он.

3 января Трамп объявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Они были вывезены из страны. Позже глава Белого дома сообщил, что Вашингтон нанес успешный удар по Каракасу, уточнив, что операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

