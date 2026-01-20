Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:11, 20 января 2026Мир

Трамп заявил о любви к Венесуэле

Трамп заявил о любви к Венесуэле и сотрудничестве с Каракасом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Американский президент Дональд Трамп заявил, что теперь любит Венесуэлу. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Каракас теперь сотрудничает с Вашингтоном.

«Теперь мне нравится Венесуэла. Они так хорошо с нами сотрудничают. Это было очень приятно», — отметил он.

3 января Трамп объявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Они были вывезены из страны. Позже глава Белого дома сообщил, что Вашингтон нанес успешный удар по Каракасу, уточнив, что операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп отказался считать Сомали страной

    Долина спела про кровную месть после завершения истории с квартирой

    Премьер Гренландии призвал население готовиться к вторжению США

    Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым в Давосе

    Трамп заявил о любви к Венесуэле

    Спецпредставитель Путина заявил о конструктивных встречах в Давосе

    Усилия Трампа по Украине включили в список его достижений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok