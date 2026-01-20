Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:08, 20 января 2026Россия

Объявлено о сборе Трампом «друзей Оушена»

Политолог Бовт сравнил «Совет мира» президента США Трампа с «друзьями Оушена»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Совет мира», который собирает президент США Дональд Трамп, напоминает систему сбора банды преступником Дэнни Оушеном из известной трилогии о «Друзьях Оушена» режиссера Стивена Содерберга. С этой организацией «Совет мира» сравнил российский политолог Георгий Бовт, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам эксперта, Трамп набирает свою команду по тому же принципу и отбирает в нее тех, с кем ему «нормально работать». При этом он отметил, что президенту России Владимиру Путину, возможно, следовало бы принять приглашение — «на всякий случай».

«По идее, на всякий случай стоило бы вступить. Если работа задастся, то Board of Peace («Совет мира» — прим. «Ленты.ру») потом может заняться Украиной. А по опыту большого бизнеса известно, что лучше иметь место в совете директоров, чем не иметь», — объявил Бовт.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что к идее «Совета мира» лучше подходить осторожно. Политик предположил, что орган не сможет заменить ООН и стать площадкой для разрешения международных конфликтов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания назвала условие для начала войны с США

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Россиянин напал на сидевшего в машине водителя скорой

    Китай рекордно нарастил закупки одного вида российского топлива

    Макрон предложил организовать в Париже встречу с участием России

    Продажи одного вида мяса в России рухнули

    «Самая сексуальная ученая в мире» поохотилась на акул на копии судна из «Челюстей»

    Популярного блогера увезли на скорой из-за приступа сильной боли

    Трамп решил восстановить секретный бункер в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok