Объявлено о сборе Трампом «друзей Оушена»

Политолог Бовт сравнил «Совет мира» президента США Трампа с «друзьями Оушена»

«Совет мира», который собирает президент США Дональд Трамп, напоминает систему сбора банды преступником Дэнни Оушеном из известной трилогии о «Друзьях Оушена» режиссера Стивена Содерберга. С этой организацией «Совет мира» сравнил российский политолог Георгий Бовт, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам эксперта, Трамп набирает свою команду по тому же принципу и отбирает в нее тех, с кем ему «нормально работать». При этом он отметил, что президенту России Владимиру Путину, возможно, следовало бы принять приглашение — «на всякий случай».

«По идее, на всякий случай стоило бы вступить. Если работа задастся, то Board of Peace («Совет мира» — прим. «Ленты.ру») потом может заняться Украиной. А по опыту большого бизнеса известно, что лучше иметь место в совете директоров, чем не иметь», — объявил Бовт.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что к идее «Совета мира» лучше подходить осторожно. Политик предположил, что орган не сможет заменить ООН и стать площадкой для разрешения международных конфликтов.