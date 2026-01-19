Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:43, 19 января 2026Россия

В России оценили идею Совета мира на фоне приглашения в него Путина

Сенатор Джабаров: К идее Совета мира нужно относиться осторожно
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В России оценили идею Совета мира. Свое мнение на этот счет высказал в Telegram член Совета Федерации Владимир Джабаров.

19 января стало известно о том, что президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина вступить в Совет мира по сектору Газа.

«К идее Совета мира лучше подходить осторожно», — написал Джабаров. Он напомнил, что ранее в исполнительный комитета Совета вошел бывший британский премьер Тони Блэр — «человек с неоднозначной репутацией», как охарактеризовал его сенатор.

Политик считает, что Совет мира не сможет заменить ООН и стать площадкой разрешения международных конфликтов. «Да, у ООН есть значительные минусы. Но без ООН, во всяком случае пока, не обойтись», — заключил Джабаров.

Тем временем на западе в приглашении Путина в Совет мира увидели желание Трампа сохранить теплые отношения с российским лидером. К такому выводу пришла британская газета Financial Times.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригласил еще одного постсоветского лидера в «Совет мира» по Газе

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    Раненый при ударе ВСУ россиянин не доехал до больницы из-за новой атаки

    Звезду популярного реалити-шоу обвинили в 24 преступлениях

    После ЧП с гранатой арестовали начальника учебного центра МВД в российском регионе

    Зеленский назвал самые проблемные в энергетике регионы Украины

    Причастные к расправе над пленными российскими военными предстанут перед судом

    Оценены шансы сборной Украины выиграть чемпионат Европы по мини-футболу

    Российский пилот оценил решение вернуть в строй старые самолеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok