В России оценили идею Совета мира на фоне приглашения в него Путина

Сенатор Джабаров: К идее Совета мира нужно относиться осторожно

В России оценили идею Совета мира. Свое мнение на этот счет высказал в Telegram член Совета Федерации Владимир Джабаров.

19 января стало известно о том, что президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина вступить в Совет мира по сектору Газа.

«К идее Совета мира лучше подходить осторожно», — написал Джабаров. Он напомнил, что ранее в исполнительный комитета Совета вошел бывший британский премьер Тони Блэр — «человек с неоднозначной репутацией», как охарактеризовал его сенатор.

Политик считает, что Совет мира не сможет заменить ООН и стать площадкой разрешения международных конфликтов. «Да, у ООН есть значительные минусы. Но без ООН, во всяком случае пока, не обойтись», — заключил Джабаров.

Тем временем на западе в приглашении Путина в Совет мира увидели желание Трампа сохранить теплые отношения с российским лидером. К такому выводу пришла британская газета Financial Times.