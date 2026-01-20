Турист в одиночку отправился спасать потерявшихся в горах друзей и не выжил

Los Angeles Times: Турист упал с 45-метровой скалы в США и не выжил

Турист решил пойти на поиски пропавших без вести в горах США друзей и не выжил. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Инцидент произошел в Анзе. 17 января спасателям поступило сообщение о потерявшейся в отдаленном горном районе округа Риверсайд группе из четырех человек. При этом опасающийся за безопасность знакомых путешественник отправился спасать их в одиночку.

Вскоре авиация экстренной службы заметила искомых с воздуха. Людей эвакуировали в безопасное место, об их состоянии информации нет. Затем спасатели обнаружили тело у подножия горы. Выяснилось, что отправившийся на помощь компаньонам мужчина упал с 45-метровой скалы. Его кончину зафиксировали на месте происшествия.

Ранее турист отправился к водопаду в Европе, замерз и не выжил. Трагедия произошла при температуре воздуха минус 14 градусов.