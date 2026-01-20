Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:21, 20 января 2026Путешествия

Турист в одиночку отправился спасать потерявшихся в горах друзей и не выжил

Los Angeles Times: Турист упал с 45-метровой скалы в США и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Aerial Imaging Management / YouTube

Турист решил пойти на поиски пропавших без вести в горах США друзей и не выжил. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Инцидент произошел в Анзе. 17 января спасателям поступило сообщение о потерявшейся в отдаленном горном районе округа Риверсайд группе из четырех человек. При этом опасающийся за безопасность знакомых путешественник отправился спасать их в одиночку.

Материалы по теме:
«Это ад, который длился час за часом» Россиянин в одиночку отправился в суровые Хибинские горы. Что ему пришлось пережить?
«Это ад, который длился час за часом»Россиянин в одиночку отправился в суровые Хибинские горы. Что ему пришлось пережить?
3 декабря 2020
«Холодный ветер пробирал до костей». Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Холодный ветер пробирал до костей».Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
8 мая 2021

Вскоре авиация экстренной службы заметила искомых с воздуха. Людей эвакуировали в безопасное место, об их состоянии информации нет. Затем спасатели обнаружили тело у подножия горы. Выяснилось, что отправившийся на помощь компаньонам мужчина упал с 45-метровой скалы. Его кончину зафиксировали на месте происшествия.

Ранее турист отправился к водопаду в Европе, замерз и не выжил. Трагедия произошла при температуре воздуха минус 14 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии призвали задуматься о бойкоте ЧМ-2026 из-за позиции США по Гренландии

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Цифровой рубль не получится использовать для некоторых целей

    Названа группа людей с самым высоким риском рака желудка и поджелудочной железы

    Макрон надел темные очки и заявил о мире без правил

    Доктор Мясников рассказал о множестве переезжающих из Европы в Россию знакомых

    Производитель «Искандеров» нарастил выпуск вооружения

    Более 200 россиян на неделю застряли в Турции из-за отмены рейса

    Известная 68-летняя актриса ответила на критику ее старения фразой «ни о чем не жалею»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok