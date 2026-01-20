Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:12, 20 января 2026Забота о себе

Ученые раскрыли пять ранних признаков диабета

Medical Xpress: Диабет на ранних стадиях часто развивается бессимптомно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

На сегодня диабет остается одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире. Однако на ранних стадиях он часто развивается бессимптомно, указано в статье ученых для журнала Medical Xpress.

Американская диабетическая ассоциация рекомендует всем взрослым проходить скрининг на диабет с 35 лет в связи с тем, что болезнь может протекать без симптомов. Особенно это актуально для людей с факторами риска, включая семейную историю диабета, преддиабет или ожирение.

По мнению ученых, наиболее надежным способом выявления диабета остаются лабораторные исследования крови. Также есть несколько симптомов, которые могут указывать на наличие болезни. В частности, учащенное мочеиспускание.

Еще один распространенный признак — это постоянная жажда. Повышенный уровень сахара в крови усиливает выведение жидкости. Это зачастую приводит к обезвоживанию и ощущению сухости во рту.

Нередко пациенты жалуются на резкую и необъяснимую потерю веса, сказано в статье. К возможным признакам диабета относятся и изменения кожи. Речь идет о потемнении и уплотнении кожи в области шеи или подмышек.

Также при длительно повышенном уровне сахара в крови замедляется заживление ран. А это уже характерно для более запущенных форм заболевания, предупредили медики.

Ранее эндокринолог Лариса Фигейредо заявила, что избыток глюкозы в крови нарушает работу многих систем организма. Поводом для беспокойства медик назвала постоянную усталость. Она может появиться даже в том случае, если у человека был крепкий сон ночью.

До этого ученые выяснили, что диабет второго типа начинает влиять на зрение значительно раньше, чем это удается обнаружить стандартными офтальмологическими методами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Перечислены заставляющие людей оформлять вклады уловки банков

    Журова оценила вероятность наказания Овечкина за отказ обматывать клюшку радужной лентой

    В Китае назвали одно действие США катастрофой для НАТО

    В России рассказали о переговорах с Индией по выпуску SJ-100

    Россиянка описала особенности жизни на Севере зимой фразой «покажутся фантастикой»

    В США запаниковали из-за возможного сближения ЕС с Россией

    Владелец ресторана сорвал злость на шеф-поваре и потерял сотни тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok