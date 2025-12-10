Перечислены ранние признаки сахарного диабета

Эндокринолог Фигейредо назвала постоянную усталость признаком сахарного диабета

Эндокринолог Лариса Фигейредо заявила, что избыток глюкозы в крови нарушает работу многих систем организма. В беседе с изданием Metropoles она перечислила ранние признаки сахарного диабета.

По словам Фигейредо, данное заболевание можно заподозрить по учащенному мочеиспусканию. Еще одним признаком является жажда. Причем она обычно усиливаются ночью, то есть у человека нарушается сон из-за желания встать и попить воды, пояснила доктор.

Еще одним поводом для беспокойства она назвала постоянную усталость. Она может появиться даже в том случае, если у человека был крепкий сон ночью. Кроме того, врач призвала обратить внимание на потемнение кожи в области шеи и подмышек. «Человек замечает, что кожа в этих местах становится толще и темнее, как будто она грязная, но она не отмывается ни водой, ни пилингом», — дополнила Фигейредо.

Ранее эндокринолог Анна Торосянц рассказала, как увеличить продолжительность жизни. С этой целью она призвала скорректировать питание и образ жизни.

