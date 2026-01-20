Реклама

14:08, 20 января 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на угрозы Дании отобрать землю

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Угрозы властей Дании отобрать землю, на которой стоит посольство России — это предмет для разбирательств, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин сообщил о том, что власти Дании угрожают отобрать землю, на которой стоят здания российского посольства.

Подобные случаи уже происходили в других странах, отметила депутат. По ее мнению, сейчас России сложно будет урегулировать данный вопрос. Кроме того, через какое-то время это решение потеряет свою актуальность, считает собеседница «Ленты.ру».

«Я не очень понимаю, зачем они этим занимаются, понимая, что все равно все эти конфликты будут урегулированы и мы вернемся на дипломатическое поле, и отношения все равно надо будет выстраивать, и все равно нашим послам, нашим диппредставительствам по всем конвенциям надо будет где-то находиться», — высказалась Журова.

Предпринимать подобные действия, понимая, что сейчас приближается мирное соглашение — странно, заявила она.

«Еще в начале кто успел такие вещи предпринять по отношению к нам, успели как-то попиариться на этой теме, а сейчас-то зачем? Тем более Дания, у которой самой ситуация такая… Ей Россию надо в союзники брать, а не в соперники. Я бы так им посоветовала. Еще как бы за помощью сами не побежали к нам», — заключила парламентарий.

В декабре 2025 года Дания вызывала Барбина в МИД королевства, предъявив бездоказательные обвинения в кибератаках.

