В России высказались об идее увеличить штрафы для компаний за невыплату зарплаты

Депутат Бессараб призвала не ужесточать наказание для работодателей за невыплату зарплаты

Ужесточение ответственности для работодателей за задержку заработной платы приведет к напряженности на рынке труда, поэтому стоит с большой аккуратностью относиться к данному вопросу, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов призвал увеличить штраф для компаний за невыплату зарплаты сотрудникам с 0,15 процента до 0,5 процента ставки Центробанка России (ЦБ РФ) за каждый день просрочки. «Именно такой процент граждане вынуждены платить микрофинансовым организациям по потребительским кредитам», — объяснил депутат.

«Сегодня бизнес порой в очень сложных условиях находится, и любая дополнительная нагрузка на бизнес может привести просто к его ликвидации и потере, вообще, рабочих мест. На мой взгляд, сегодня трудовое законодательство в этом вопросе достаточно сбалансировано и все-таки находится на стороне работника, но и работодателей сегодня надо защищать от угроз ликвидации, от угроз банкротства. Есть баланс интересов. Когда этот баланс превращается уже однозначно только в обязанности, работодателю становится проще уйти с рынка, чем работать в таких условиях», — высказалась Бессараб.

По словам парламентария, сегодня в России не так много организаций, которые задерживают выплаты заработной платы. Если же задержка произошла по вине работодателя, для него предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы и запрета на занятие определенных должностей в течение достаточно длительного периода времени, указала она.

«Работают межведомственные комиссии в каждом регионе, в которые в том числе входят прокуратура, профсоюзы, Гострудинспекция, органы исполнительной власти, и по каждому случаю задержки заработной платы буквально под увеличительным стеклом работодателя рассматривают, приглашают на комиссию, вводят соответствующие меры для ликвидации задолженности. Поэтому сказать, что это никто не контролирует никак нельзя», — поделилась политик.

До этого карьерный эксперт Ирина Котлярова сообщала, что чрезмерная назойливость сотрудника в вопросе повышения зарплаты может навредить его репутации в глазах начальника. Она отметила, что обращаться с такого рода просьбами следует не чаще раза в год.

