В России высказались об идее увеличить штрафы для компаний за невыплату зарплаты

Ужесточение ответственности для работодателей за задержку заработной платы приведет к напряженности на рынке труда, поэтому стоит с большой аккуратностью относиться к данному вопросу, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Мнением она поделилась с «Лентой.ру».
Ранее председатель партии «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов призвал увеличить штраф для компаний за невыплату зарплаты сотрудникам с 0,15 процента до 0,5 процента ставки Центробанка России (ЦБ РФ) за каждый день просрочки. «Именно такой процент граждане вынуждены платить микрофинансовым организациям по потребительским кредитам», — объяснил депутат.
«Сегодня бизнес порой в очень сложных условиях находится, и любая дополнительная нагрузка на бизнес может привести просто к его ликвидации и потере, вообще, рабочих мест. На мой взгляд, сегодня трудовое законодательство в этом вопросе достаточно сбалансировано и все-таки находится на стороне работника, но и работодателей сегодня надо защищать от угроз ликвидации, от угроз банкротства. Есть баланс интересов. Когда этот баланс превращается уже однозначно только в обязанности, работодателю становится проще уйти с рынка, чем работать в таких условиях», — высказалась Бессараб.
По словам парламентария, сегодня в России не так много организаций, которые задерживают выплаты заработной платы. Если же задержка произошла по вине работодателя, для него предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы и запрета на занятие определенных должностей в течение достаточно длительного периода времени, указала она.
«Работают межведомственные комиссии в каждом регионе, в которые в том числе входят прокуратура, профсоюзы, Гострудинспекция, органы исполнительной власти, и по каждому случаю задержки заработной платы буквально под увеличительным стеклом работодателя рассматривают, приглашают на комиссию, вводят соответствующие меры для ликвидации задолженности. Поэтому сказать, что это никто не контролирует никак нельзя», — поделилась политик.
До этого карьерный эксперт Ирина Котлярова сообщала, что чрезмерная назойливость сотрудника в вопросе повышения зарплаты может навредить его репутации в глазах начальника. Она отметила, что обращаться с такого рода просьбами следует не чаще раза в год.