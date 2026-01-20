Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:13, 20 января 2026Бывший СССР

На Украине увидели способ бесконечно продолжать конфликт с Россией

WP: Киев хочет развернуть ПВО на основе ИИ для бесконечного ведения конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcz / Reuters

Военное руководство Украины хочет развернуть систему противовоздушной обороны (ПВО) на основе искусственного интеллекта (ИИ) для бесконечного ведения конфликта с Россией. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

«Украина вскоре развернет новое поколение зенитных перехватчиков отечественного производства, работающих на основе искусственного интеллекта, что может позволить стране продолжать войну неограниченно долго», — сообщает обозреватель издания.

Как сообщается, министр обороны Украины Михаил Федоров подписал соглашение с американской компанией Palantir, занимающейся разработкой программного обеспечения для обороны, о создании передового центра обработки данных на основе ИИ. WP пишет, что обновленная система обороны будет обучаться самостоятельно распознавать приближающиеся угрозы, а также будет интегрирована с дронами-перехватчиками украинского производства. По оценке Киева, новое поколение ПВО поможет снизить расходы и сделать более эффективной защиту критической инфраструктуры страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал нового ответственного за системы ПВО на фоне российских ударов. По его мнению, кадровые перестановки в Минобороны позволять усилить защиту инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии призвали задуматься о бойкоте ЧМ-2026 из-за позиции США по Гренландии

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Цифровой рубль не получится использовать для некоторых целей

    Названа группа людей с самым высоким риском рака желудка и поджелудочной железы

    Макрон надел темные очки и заявил о мире без правил

    Доктор Мясников рассказал о множестве переезжающих из Европы в Россию знакомых

    Производитель «Искандеров» нарастил выпуск вооружения

    Более 200 россиян на неделю застряли в Турции из-за отмены рейса

    Известная 68-летняя актриса ответила на критику ее старения фразой «ни о чем не жалею»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok