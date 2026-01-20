На Украине увидели способ бесконечно продолжать конфликт с Россией

WP: Киев хочет развернуть ПВО на основе ИИ для бесконечного ведения конфликта

Военное руководство Украины хочет развернуть систему противовоздушной обороны (ПВО) на основе искусственного интеллекта (ИИ) для бесконечного ведения конфликта с Россией. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

«Украина вскоре развернет новое поколение зенитных перехватчиков отечественного производства, работающих на основе искусственного интеллекта, что может позволить стране продолжать войну неограниченно долго», — сообщает обозреватель издания.

Как сообщается, министр обороны Украины Михаил Федоров подписал соглашение с американской компанией Palantir, занимающейся разработкой программного обеспечения для обороны, о создании передового центра обработки данных на основе ИИ. WP пишет, что обновленная система обороны будет обучаться самостоятельно распознавать приближающиеся угрозы, а также будет интегрирована с дронами-перехватчиками украинского производства. По оценке Киева, новое поколение ПВО поможет снизить расходы и сделать более эффективной защиту критической инфраструктуры страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал нового ответственного за системы ПВО на фоне российских ударов. По его мнению, кадровые перестановки в Минобороны позволять усилить защиту инфраструктуры.