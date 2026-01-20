Реклама

19:12, 20 января 2026

Украинскую певицу высмеяли за песню об отсутствии света

На Украине высмеяли певицу Тину Кароль за песню об отсутствии света в домах
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал INSIDER UA

Украинскую певицу Татьяну Либерман, известную под псевдонимом Тина Кароль, раскритиковали на Украине за песню об отсутствии света в домах. Об этом сообщает украинское издание Insider.

Артистка опубликовала в соцсетях видео, в котором с улыбкой и чашкой чая в руках исполняет песню, которая была призвана объединить украинцев, оказавшихся без света и отопления.

«У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро. У нас нет воды, но у нас есть мы… Мы семья, мы победим всякое зло», — спела Кароль.

Жители Украины обвинили исполнительницу в цинизме и глумлении над бытовым коллапсом, в котором оказались тысячи людей по всей стране. В итоге ей пришлось извиняться. «Хотела объединить всех, а получился мем», — заявила Татьяна.

Ранее стало известно, что дочь покинувшей Россию после начала специальной военной операции (СВО) певицы Веры Брежневой начала распродавать свои брендовые вещи. Сара Киперман продает свои вещи за полцены.

