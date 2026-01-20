Реклама

Украинцы начали оформлять статус многодетного ради уклонения от мобилизации

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Днепропетровской области завершено досудебное расследование схемы фальсификации отцовства с целью легализации выезда за рубеж и уклонения от мобилизации; в суд направлены материалы по 14 лицам, сообщило управление Генеральной прокуратуры Украины в своем Telegram-канале.

Следствие установило, что за денежное вознаграждение мужчинам призывного возраста незаконно оформляли статус многодетных отцов — это давало им право на беспрепятственный выезд из страны в период военного положения.

В схеме участвовали посредники, «заказчики», женщины, выступавшие в роли многодетных матерей, а также сотрудники ГРАГС. Благодаря этому мужчины получали возможность уклониться от призыва. Стоимость такой услуги составляла от 4 до 6 тысяч долларов с человека.

Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук допустил, что президент республики Владимир Зеленский может объявить в стране тотальную мобилизацию.

