Украинцы начали оформлять статус многодетного ради уклонения от мобилизации

В Днепропетровской области завершено досудебное расследование схемы фальсификации отцовства с целью легализации выезда за рубеж и уклонения от мобилизации; в суд направлены материалы по 14 лицам, сообщило управление Генеральной прокуратуры Украины в своем Telegram-канале.

Следствие установило, что за денежное вознаграждение мужчинам призывного возраста незаконно оформляли статус многодетных отцов — это давало им право на беспрепятственный выезд из страны в период военного положения.

В схеме участвовали посредники, «заказчики», женщины, выступавшие в роли многодетных матерей, а также сотрудники ГРАГС. Благодаря этому мужчины получали возможность уклониться от призыва. Стоимость такой услуги составляла от 4 до 6 тысяч долларов с человека.

