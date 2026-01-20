Успенская откровенно рассказала о массовой травле

Любовь Успенская заявила, что столкнулась с травлей после ссор со своей дочерью

Певица Любовь Успенская сказала, что она столкнулась с попытками «отменить» ее после ситуации с дочерью Татьяной Плаксиной. Об этом она сообщила Общественной Службе Новостей.

Артистка объяснила, что травля началась после того, как их с дочерью конфликт стал достоянием общественности.

«Журналисты сразу стали писать, что, конечно, вызвало нездоровый интерес у публики. Они начали обсуждать мои взаимоотношения с Таней. Меня обвиняли во всем, унижали, называли плохой матерью и так далее», — рассказала Успенская.

В преддверии Нового года певица Любовь Успенская призналась, что считает слишком тоскливыми песни из культового новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».