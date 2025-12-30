Успенская назвала песни из «Иронии судьбы» депрессивными

Любовь Успенская заявила, что песни из «Иронии судьбы» вгоняют в депрессию

Певица Любовь Успенская призналась, что считает слишком тоскливыми песни из культового новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Ее слова приводит Общественная служба новостей.

«Слишком тоскливые там есть мелодии, вгоняют в депрессию, честно говоря», — заявила артистка.

Успенская добавила, что самой праздничной композицией считает песню «Пять минут» из комедии «Карнавальная ночь» в исполнении Людмилы Гурченко. Кроме того, в список песен, создающих новогоднее настроение, исполнительница добавила некоторые треки из собственного репертуара. «Они погружают меня в состояние зимней сказки, теплых воспоминаний о событиях, которые разворачивались именно накануне и в сам Новый год», — объяснила певица.

Ранее Успенская заявила, что для нее унизительно получать пенсию. Артистка сообщила, что планирует работать до конца жизни и «умереть на сцене». Она подчеркнула, что не хочет быть пенсионеркой и получать выплаты.

