В Армении высказались о разморозке членства в ОДКБ

СВР Армении заявила о невозможности разморозки членства страны в ОДКБ

Разморозка членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году не планируется. Об этом сообщила в своем докладе Служба внешней разведки (СВР) республики, его текст опубликовало агентство Armenpress.

«"Размораживание" членства Армении в ОДКБ почти наверняка не произойдет, что мы по-прежнему рассматриваем как (...) "пищу для размышлений" для других государств-членов блока», — высказались в ведомстве.

СВР Армении оценила развитие отношений республики и ОДКБ в 2025 году и заявила о сохранении динамики. По мнению ведомства, решение руководства страны о заморозке членства в организации является вызовом для ее репутации.

1 октября 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ. Политик охарактеризовал систему безопасности организации как пузырь.

Ранее Пашинян назвал причину заморозки членства республики в ОДКБ. Отмечается, что членство в организации мешало Еревану проводить закупки иностранных вооружений и боеприпасов.