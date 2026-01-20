В Британии ограбили секретную авиабазу противодействия российской угрозе

Sun: Воры украли 55 тонн медного кабеля с секретной авиабазы разведки Британии

В Великобритании ограбили секретную авиабазу, где размещается штаб недавно созданной разведывательной службы, которая выполняет задачи в рамках противодействия угрозам со стороны России, а также Китая и Ирана. Воры украли 55 тонн медного кабеля, а затем просто выехали с территории объекта через главные ворота, передает таблоид The Sun.

По данным издания, кабель хранился на краю взлетно-посадочной полосы на территории авиабазы. Злоумышленники вырезали в ограждении отверстие, через которое прошел грузовик, и погрузили на него 16 катушек весом по 3,5 тонны каждая. Так как сильно загруженный автомобиль не смог проехать по траве, грабители выехали через главный вход.

«Они ехали на грузовике с краном почти до взлетно-посадочной полосы — удивительно, что их не поймали, — рассказал источник СМИ. — Они выехали через главные ворота. Просто улыбнулись, помахали рукой, и им это сошло с рук».

По словам собеседника издания, в результате инцидента был нанесен ущерб в размере 400 тысяч фунтов стерлингов (порядка 41 миллиона рублей).

Уточняется, что речь может идти о базе RAF Wyton.

