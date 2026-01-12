Реклама

17:55, 12 января 2026

Дом российского миллиардера в Куршевеле ограбили

Дом российского миллиардера Зияда Манасира в Куршевеле ограбили
Карина Черных
Фото: Julia Kuznetsova / Shutterstock / Fotodom

Дом российского миллиардера Зияда Манасира на горнолыжном курорте в Куршевеле ограбили. Об этом рассказала его жена Виктория в Telegram-канале.

По словам супруги бизнесмена, грабители вынесли из шале шубы, сумки, обувь и наряды люксовых брендов. При этом в посте она подчеркнула, что злоумышленники оставили паспорта и кредитные карточки. Других подробностей инцидента Манасир не сообщила.

«Не досчитавшись парочки меховых телогреек, стоит напомнить, что обращаться с ними стоит крайне деликатно. Вся вынесенная курортная обувь нуждается в хорошей пропитке. С кашемиром обращайтесь бережно, не стирайте его в машинке. Поспешив покинуть шале, вы к тому же забыли прихватить щеточку от катышек (...) Всех благ и носите с удовольствием!» — иронизировала женщина в блоге.

Ранее популярного в России блогера Игоря Сиянка ограбили в Париже. Он рассказал в соцсетях, что в его дом ворвались двое темнокожих мужчин. Грабители за несколько секунд выломали дверь, после чего один из них приставил нож к его горлу, а второй в это время выносил из квартиры все драгоценности.

