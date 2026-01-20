Реклама

В Дании опровергли слова Трампа об угрозе России и Китая для Гренландии

Датский политик Ярлов: Гренландии не угрожают китайцы или россияне
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Председатель оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов опроверг заявления президента США Дональда Трампа о существовании угрозы для Гренландии со стороны России и Китая. Об этом сообщает CNN.

«Гренландии не угрожают китайцы или россияне», — заявил Ярлов в интервью телеканалу CNN.

Он подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не близки к тому, чтобы установить какой-либо контроль над датской автономной территорией.

Ранее Трамп заявил, что США хотят купить Гренландию, так как Дания не может защитить эту территорию. «Мы должны ее получить. Они должны это сделать. Дания не может ее защитить. Это замечательные люди. Я знаю их лидеров, они очень хорошие люди, но они туда даже не ездят», — сказал он.

