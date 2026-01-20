В доме судившегося с пенсионеркой главы российского города прошли обыски

У главы Приморско-Ахтарска прошли обыски из-за дома инвалидов

В доме и в рабочем кабинете судившегося с пенсионеркой главы Приморско-Ахтарска Максима Бондаренко прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Правоохранители пришли к чиновнику из-за дома инвалидов, расположенного в Новонекрасовском, стоимостью два миллиарда рублей. Также обыски прошли у заместителя фигуранта.

По данным канала, строительство здания осуществлялось в рамках нацпроекта и началось в сентябре 2023 года. Спустя некоторое время выяснилось, что выбранный участок для строительства — заболоченный. В результате стоимость стройки подорожала. Кроме того, отвечающая за инженерные работы компания с поставленной задачей не справилась — все оказалось выполнено плохо и по поддельным документам.

Отмечается, что проект курировался при участии бывшего вице-губернатора региона Анны Миньковой, а продвигал его Бондаренко.

