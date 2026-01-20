Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:52, 20 января 2026Силовые структуры

В доме судившегося с пенсионеркой главы российского города прошли обыски

У главы Приморско-Ахтарска прошли обыски из-за дома инвалидов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В доме и в рабочем кабинете судившегося с пенсионеркой главы Приморско-Ахтарска Максима Бондаренко прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Правоохранители пришли к чиновнику из-за дома инвалидов, расположенного в Новонекрасовском, стоимостью два миллиарда рублей. Также обыски прошли у заместителя фигуранта.

По данным канала, строительство здания осуществлялось в рамках нацпроекта и началось в сентябре 2023 года. Спустя некоторое время выяснилось, что выбранный участок для строительства — заболоченный. В результате стоимость стройки подорожала. Кроме того, отвечающая за инженерные работы компания с поставленной задачей не справилась — все оказалось выполнено плохо и по поддельным документам.

Отмечается, что проект курировался при участии бывшего вице-губернатора региона Анны Миньковой, а продвигал его Бондаренко.

Ранее сообщалось, что суд конфисковал в доход государства крупную коллекцию украшений и часов, принадлежавших бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Москвич напал на кассира из-за отказа включить песню Shaman

    «Роскосмос» опроверг информацию об эвакуации экипажа МКС

    В России назвали признаки подготовки Европы к войне

    В Госдуме увидели в закрытии ресторанов след «либералов»

    На Земле начала бушевать магнитная буря

    В России разочаровались в руководстве одной страны СНГ

    Следователи заинтересовались смертельным походом юноши на выставку трофейной техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok