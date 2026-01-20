В Германии призвали задуматься о бойкоте ЧМ-2026 из-за позиции США по Гренландии

Член исполкома бундеслиги Геттлих: Стоит задуматься о бойкоте ЧМ-2026

Президент клуба «Санкт-Паули», член исполнительного совета бундеслиги и Немецкого футбольного союза Оке Геттлих призвал задуматься о бойкоте чемпионата мира 2026 года из-за позиции США по Гренландии. Об этом сообщает City A.M.

«Вопрос о том, следует ли европейцам участвовать в соревнованиях в стране, которая косвенно, а возможно, вскоре и напрямую, атакует Европу, действительно оправдан», — заявил Геттлих.

Ранее стало известно, что команда Дональда Трампа предупредила Данию о серьезных намерениях по вопросу приобретения Гренландии. При этом планы политика вызывают недоумение, так как Вашингтон и Копенгаген имеют договор об обороне, включающий в себя размещение американской военной базы.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финал должен состояться в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).