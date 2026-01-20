Реклама

В Китае назвали одно действие США катастрофой для НАТО

Эксперт Ван: Для НАТО стало бы катастрофой силовое присоединение США Гренландии
Екатерина Щербакова
Фото: Sergey Metelitsa / Global Look Press

Силовое присоединение Соединенными Штатами Америки (США) Гренландии нанесло бы тяжелый удар по Североатлантическому альянсу и стало бы настоящей катастрофой для НАТО. Об этом заявил в разговоре с ТАСС директор Института международных отношений и Центра европейских исследований при Народном университете Китая Ван Ивэй.

«Потому что нападение на одну страну — это нападение на все страны [альянса]. Другими словами, США были бы обязаны защищать Гренландию от нападения США», — пояснил свою точку зрения политолог.

По мнению эксперта, лучшим решением для Вашингтона будет преобразование Гренландии в заморскую территорию США, которая не входит в НАТО и на которую не будет распространяться суверенитет Дании. Тогда США смогут решать свои проблемы, не вызывая конфликта внутри НАТО.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист, эксперт РСМД и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов назвал ключевую цель президента Америки Дональда Трампа по Гренландии.

