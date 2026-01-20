В Норвегии военные разослали гражданам предупреждения о конфискации домов и машин

Telegraph: Граждан Норвегии готовят к конфискации домов в случае войны с Россией

Военные в Норвегии разослали тысячи писем, в которых предупреждают граждан о возможной конфискации домов и машин в случае начала войны с Россией. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на военных чиновников королевства.

«Норвегия находится в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны. Наше общество должно быть готово к кризисам в сфере обороны и, в худшем случае, к войне», — пояснил в комментарии газете глава логистической организации ВС Норвегии Андрес Йернберг.

По его словам, страна занимается масштабным наращиванием военной и гражданской готовности.

Политика реквизиции в Норвегии предполагает конфискацию имущества граждан в пользу армии, в частности, транспортных средств, лодок, домашнего оборудования и объектов недвижимости. По данным издания, в настоящее время у Минобороны королевства есть порядка 13,5 тысячи «подготовительных реквизитов», которые действительны на протяжении одного года.

Ранее гражданам Евросоюза (ЕС) поступили инструкции по безопасности и выживанию от крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП). В правительстве Венгрии возмутились тем, что фракция не нацелена на мир, а вместо этого ведет подготовку к ядерной войне.