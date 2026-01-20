Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:10, 20 января 2026Из жизни

В пещере нашли мумии живших столетия назад гепардов

В Саудовской Аравии нашли мумифицированные останки гепардов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kostyantyn Skuridin / Shutterstock / Fotodom

Археологи нашли мумифицированные останки гепардов в пещере недалеко от города Аръар, Саудовская Аравия. Об этом сообщает Associated Press.

Сотрудники Национального центр дикой природы Саудовской Аравии (NCW) вытащили из пещеры семь гепардов с мутными глазами и сморщенной кожей. Обычно мумии из людей и животных изготавливают намеренно, однако иногда мумификация может происходить и естественным образом. Пока ученые не могут определить, почему это произошло с гепардами. Предполагается, что они стали мумиями из-за сухого воздуха пещер.

Материалы по теме:
Король динозавров. Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
Король динозавров.Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
18 декабря 2021
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном» Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном»Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
19 декабря 2021
«Приоткрыть завесу тайны» В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
«Приоткрыть завесу тайны»В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
17 декабря 2021

Внутри них были обнаружены кости еще 54 гепардов. Возраст найденных останков варьируется от 130 до 1800 лет. Исследователи из NCW также пока не знают, почему в пещерах оказалось так много скелетов гепардов. Возможно, в этом месте столетия назад самки рожали и растили детенышей.

По словам одного из ученых центра Ахмеда Буга, останки гепардов очень хорошо сохранились, что редкость. Обычно их портят падальщики. Буг и его коллеги уже изучили находки и определили, что гены обнаруженных особей схожи с генами современных гепардов, обитающих в Азии и Северо-Западной Африке.

Ранее сообщалось, что в британском аббатстве обнаружили мумию кота-стража. Предполагается, что он охранял могилу последнего англосаксонского короля Гарольда Годвинсона, павшего в битве при Гастингсе в 1066 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп разместил в Truth Social сообщение о настоящем враге США

    На Западе высказались о переговорах Европы и России по Украине

    Дочь Веры Брежневой показала возлюбленного на откровенном фото

    Форвард норвежского клуба за две минуты оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» в матче ЛЧ

    Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

    На Украине начали закрываться рестораны «Макдоналдс»

    Водителей предупредили об опасности долгой стоянки авто под снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok