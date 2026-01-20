Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:49, 20 января 2026Бывший СССР

В подполье рассказали об ударе «Искандерами» по теплоэлектростанциям Киева

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по ТЭЦ Киева ракетами «Искандер-М»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска в ходе ночной атаки по Украине ударили по теплоэлектростанциям (ТЭЦ) Киева с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом в Telegram рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ночью зафиксирована атака оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по киевским ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. (...) Часть ракет была перехвачена, однако несколько целей достигнуты: на ТЭЦ-5 наблюдается пожар. В городе вновь отмечаются перебои с электроснабжением», — говорится в публикации.

Подпольщик отметил, что пораженные электростанции обеспечивают энергией объекты управления, связь, транспорт и промышленные зоны украинской столицы.

Ранее российские войска впервые ударили по территории Украины новой баллистической ракетой «Искандер-М». Отмечается, что удар был нанесен по военным объектам в Винницкой области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания назвала условие для начала войны с США

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Китай рекордно нарастил закупки одного вида российского топлива

    Макрон предложил организовать в Париже встречу с участием России

    Продажи одного вида мяса в России рухнули

    «Самая сексуальная ученая в мире» поохотилась на акул на копии судна из «Челюстей»

    Популярного блогера увезли на скорой из-за приступа сильной боли

    Трамп решил восстановить секретный бункер в Белом доме

    Опубликован список приглашенных в «Совет мира» Трампа участников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok