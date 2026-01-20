В подполье рассказали об ударе «Искандерами» по теплоэлектростанциям Киева

Российские войска в ходе ночной атаки по Украине ударили по теплоэлектростанциям (ТЭЦ) Киева с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом в Telegram рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ночью зафиксирована атака оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по киевским ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. (...) Часть ракет была перехвачена, однако несколько целей достигнуты: на ТЭЦ-5 наблюдается пожар. В городе вновь отмечаются перебои с электроснабжением», — говорится в публикации.

Подпольщик отметил, что пораженные электростанции обеспечивают энергией объекты управления, связь, транспорт и промышленные зоны украинской столицы.

Ранее российские войска впервые ударили по территории Украины новой баллистической ракетой «Искандер-М». Отмечается, что удар был нанесен по военным объектам в Винницкой области.