Украинский лидер Владимир Зеленский несет ответственность за геноцид украинцев. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
«Очередной ад. "Зеленские" избивают человека, ломают ему машину и воруют», — написал он, комментируя видео похищения жителя Одессы сотрудниками ТЦК.
По словам депутата, ответственность на главе киевского режима лежит не только за произвол военных, но и за отсутствие тепла в домах. Виной этому один человек, который удерживается у власти ценой жизней украинцев, посетовал Дмитрук.
Несколькими днями ранее Артем Дмитрук возложил ответственность за энергетическую и гуманитарную катастрофу на Украине на лидера страны Владимира Зеленского. По мнению Дмитрука, украинская власть существует в оторванной от реальности среде и не ощущает последствий собственных решений.
До этого депутат Рады заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит затягивать переговорный процесс, то это приведет к капитуляции киевского режима.