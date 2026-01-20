Депутат Дмитрук: Зеленский несет ответственность за геноцид украинцев

Украинский лидер Владимир Зеленский несет ответственность за геноцид украинцев. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Очередной ад. "Зеленские" избивают человека, ломают ему машину и воруют», — написал он, комментируя видео похищения жителя Одессы сотрудниками ТЦК.

По словам депутата, ответственность на главе киевского режима лежит не только за произвол военных, но и за отсутствие тепла в домах. Виной этому один человек, который удерживается у власти ценой жизней украинцев, посетовал Дмитрук.

Несколькими днями ранее Артем Дмитрук возложил ответственность за энергетическую и гуманитарную катастрофу на Украине на лидера страны Владимира Зеленского. По мнению Дмитрука, украинская власть существует в оторванной от реальности среде и не ощущает последствий собственных решений.

До этого депутат Рады заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит затягивать переговорный процесс, то это приведет к капитуляции киевского режима.