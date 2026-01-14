Депутат Рады обрушился с критикой на Зеленского из-за двух вещей

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в энергетическом и гуманитарном коллапсе

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук возложил ответственность за энергетическую и гуманитарную катастрофу на Украине на лидера страны Владимира Зеленского. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Ответственность за происходящее лежит лично на Зеленском — как на человеке, сосредоточившем в своих руках всю полноту власти и принявшем ключевые решения, приведшие страну к нынешнему состоянию», — подчеркнул он.

По мнению Дмитрука, украинская власть существует в оторванной от реальности среде и не ощущает последствий собственных решений. Он объяснил, что управление страной давно ведется в режиме «политической авантюры».

Ранее Артем Дмитрук заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит затягивать переговорный процесс, то это приведет к капитуляции киевского режима. По мнению украинского депутата, президентские выборы и референдум на территории Украины не состоятся.

До этого Зеленский в рождественском видеообращении рассказал об одной вещи, о которой якобы в этот день думают все украинцы.