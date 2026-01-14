Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:19, 14 января 2026Бывший СССР

Депутат Рады обрушился с критикой на Зеленского из-за двух вещей

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в энергетическом и гуманитарном коллапсе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: www.capitalpictures.com / Global Look Press

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук возложил ответственность за энергетическую и гуманитарную катастрофу на Украине на лидера страны Владимира Зеленского. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Ответственность за происходящее лежит лично на Зеленском — как на человеке, сосредоточившем в своих руках всю полноту власти и принявшем ключевые решения, приведшие страну к нынешнему состоянию», — подчеркнул он.

По мнению Дмитрука, украинская власть существует в оторванной от реальности среде и не ощущает последствий собственных решений. Он объяснил, что управление страной давно ведется в режиме «политической авантюры».

Ранее Артем Дмитрук заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит затягивать переговорный процесс, то это приведет к капитуляции киевского режима. По мнению украинского депутата, президентские выборы и референдум на территории Украины не состоятся.

До этого Зеленский в рождественском видеообращении рассказал об одной вещи, о которой якобы в этот день думают все украинцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко. Ее подозревают в подкупе голосов. Какое наказание грозит экс-премьеру Украины?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Российский боец рассказал о низкой подготовке в ВСУ

    Оценены угрозы для России из-за таяния ледника Судного дня

    Стало известно о состоянии помогавшего российским военным в зоне СВО ослика Жорика

    Мошенники стали чаще атаковать две категории россиян

    Иностранец описал российский город фразой «царский и величественный»

    Российские военные создали боевые «Снежинки» из трофейных дронов

    Маск предсказал мировой отказ от пенсий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok