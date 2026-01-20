В России оценили состояние переговоров о мире с Украиной

Депутат Журова: Россия изучает документы о мире с Украиной

Переговоры о мире, судя по всему, сейчас находятся на этапе рассмотрения Россией предложений, согласованных США с Украиной, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она подчеркнула, что процесс урегулирования не остановился.

«Есть понимание, что сейчас, скорее всего, идет рассмотрение нашей стороной тех предложений, которые выработали и согласовали США с Украиной. Это серьезный документ, он на будущее и надолго. Поэтому должны быть выработаны и прописаны конкретные момент, которые не смогут быть оспорены в перспективе. Здесь важна юридическая чистота», — сказала Журова.

Она предположила, что обсуждение и изучение документов не выносят на публику, чтобы не провоцировать возможные действия по препятствованию мирному урегулированию. По мнению депутата, процесс требует тишины и четкости.

«Но процесс не остановился. Мы же понимаем всю значимость мирного соглашения. Речь ведь идет о жизнях людей. И для России это исключительно важно. Но важны также и условия», — объяснила политик.

Ранее газета Financial Times сообщила, что европейские союзники Киева надеются согласовать с президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности для Украины в ходе предстоящей встречи в Давосе. Речь идет о гарантиях безопасности после прекращения огня.