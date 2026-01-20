Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:02, 20 января 2026РоссияЭксклюзив

В России оценили состояние переговоров о мире с Украиной

Депутат Журова: Россия изучает документы о мире с Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Переговоры о мире, судя по всему, сейчас находятся на этапе рассмотрения Россией предложений, согласованных США с Украиной, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она подчеркнула, что процесс урегулирования не остановился.

«Есть понимание, что сейчас, скорее всего, идет рассмотрение нашей стороной тех предложений, которые выработали и согласовали США с Украиной. Это серьезный документ, он на будущее и надолго. Поэтому должны быть выработаны и прописаны конкретные момент, которые не смогут быть оспорены в перспективе. Здесь важна юридическая чистота», — сказала Журова.

Она предположила, что обсуждение и изучение документов не выносят на публику, чтобы не провоцировать возможные действия по препятствованию мирному урегулированию. По мнению депутата, процесс требует тишины и четкости.

«Но процесс не остановился. Мы же понимаем всю значимость мирного соглашения. Речь ведь идет о жизнях людей. И для России это исключительно важно. Но важны также и условия», — объяснила политик.

Ранее газета Financial Times сообщила, что европейские союзники Киева надеются согласовать с президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности для Украины в ходе предстоящей встречи в Давосе. Речь идет о гарантиях безопасности после прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России оценили состояние переговоров о мире с Украиной

    Женщина пережила околосмертный опыт и назвала его волшебным

    В сети обсудили внешность 79-летнего Сильвестра Сталлоне на видео из спортзала

    Раскрыт возраст наибольшей сексуальной активности у женщин

    Раскрыта личная выгода Трампа от присоединения Гренландии

    В Раде сделали заявление об утраченных территориях

    Российский хоккейный вратарь устроил жесткую драку на матче НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok