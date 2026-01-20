Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:27, 20 января 2026Россия

В России выразили опасения из-за решения Молдавии выйти из СНГ

Сенатор Карасин: За решением Молдавии выйти из СНГ стоят Брюссель и Лондон
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Решение Молдавии выйти из состава стран Содружества Независимых Государств (СНГ) нацелено на движение в сторону Евросоюза. За таким курсом Кишинева стоят Брюссель и Лондон, заявил газете «Взгляд» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам сенатора, запуск Молдавией процедуры денонсации базовых соглашений с СНГ — продуманная линия президента республики Майи Санду и ее политических сторонников.

«За таким курсом Молдавии стоят вполне известные круги Брюсселя и Лондона», — подчеркнул парламентарий, добавив, что происходящее вызывает опасения за стабильность в регионе и судьбу Приднестровья.

Карасин отметил, что Москва делает все для того, чтобы молдаване получали поддержку, например, в тех случаях, когда они заинтересованы в работе в России. Однако после выхода Молдавии из СНГ это будет сопряжено с возрастающими сложностями, заключил он.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что республика выйдет из состава стран СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в организацию.

Молдавия является членом СНГ с 1994 года. В 2022-м руководство республики начало постепенную денонсацию соглашений, параллельно заявляя о выходе из содружества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Москвич напал на кассира из-за отказа включить песню Shaman

    «Роскосмос» опроверг информацию об эвакуации экипажа МКС

    В России назвали признаки подготовки Европы к войне

    В Госдуме увидели в закрытии ресторанов след «либералов»

    На Земле начала бушевать магнитная буря

    В России разочаровались в руководстве одной страны СНГ

    Следователи заинтересовались смертельным походом юноши на выставку трофейной техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok