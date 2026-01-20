Сенатор Карасин: За решением Молдавии выйти из СНГ стоят Брюссель и Лондон

Решение Молдавии выйти из состава стран Содружества Независимых Государств (СНГ) нацелено на движение в сторону Евросоюза. За таким курсом Кишинева стоят Брюссель и Лондон, заявил газете «Взгляд» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам сенатора, запуск Молдавией процедуры денонсации базовых соглашений с СНГ — продуманная линия президента республики Майи Санду и ее политических сторонников.

«За таким курсом Молдавии стоят вполне известные круги Брюсселя и Лондона», — подчеркнул парламентарий, добавив, что происходящее вызывает опасения за стабильность в регионе и судьбу Приднестровья.

Карасин отметил, что Москва делает все для того, чтобы молдаване получали поддержку, например, в тех случаях, когда они заинтересованы в работе в России. Однако после выхода Молдавии из СНГ это будет сопряжено с возрастающими сложностями, заключил он.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что республика выйдет из состава стран СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в организацию.

Молдавия является членом СНГ с 1994 года. В 2022-м руководство республики начало постепенную денонсацию соглашений, параллельно заявляя о выходе из содружества.

