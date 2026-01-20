Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 20 января 2026РоссияЭксклюзив

В России заявили о готовности поставлять газ в Европу при одном условии

Депутат Алтухов: Россия готова поставлять газ в Европу, но пока это маловероятно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

В свете конфликта с США по гренландскому вопросу Европейский союз (ЕС) может оказаться в невыгодной зависимости от американского газа (СПГ). Россия готова поставлять свои энергоресурсы в ЕС на взаимовыгодных условиях, но инициатива должна исходить от Европы, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Россия неоднократно заявляла о готовности поставлять энергоресурсы на взаимовыгодных условиях, в том числе в ЕС, но нам важно, чтобы инициатива исходила от европейских партнеров. В краткосрочной перспективе политические барьеры делают масштабное возвращение российского газа в ЕС маловероятным», — сказал Алтухов.

Однако в долгосрочной перспективе экономическая логика может снова стать значимым фактором, особенно если ЕС столкнется с хроническим дефицитом и будет поставлен в экономически невыгодные условия со стороны США, отметил депутат. Риски для Европы связаны не только с геополитикой, но и с высокой волатильностью мирового рынка СПГ, считает он.

«Евросоюз действительно столкнулся со значительными сложностями в энергетическом секторе после введения ограничений на импорт российских энергоносителей. Однако вопрос о ловушке — дискуссионный, поскольку ЕС одновременно предпринимает масштабные усилия по диверсификации поставок и ускорению зеленого перехода», — сказал Алтухов.

Материалы по теме:
С пустой трубой. Давление на Россию может привести к энергетическому голоду и распаду Европы
С пустой трубой.Давление на Россию может привести к энергетическому голоду и распаду Европы
5 марта 2022
Труби тревогу. Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
Труби тревогу.Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
28 июля 2022

Он напомнил, что после 2022 года ЕС сократил зависимость от российского газа до 10-15 процентов, заместив его поставками СПГ в первую очередь из США, Катара и других стран, а также за счет возобновляемых источников энергии. Это естественно привело к росту цен на энергоносители и увеличило нагрузку на промышленность, но позволило избежать дефицита, пояснил парламентарий.

Ранее издание Politico сообщило о том, что Европейский союз (ЕС) на фоне конфликта из-за Гренландии самостоятельно загнал себя в ловушку, отказавшись от российского газа и попав в энергетическую зависимость от Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    Брату не вернувшегося с СВО бойца пришлось бороться с ритуальной конторой за его тело

    В Кремле высказались о росте цен

    Мировую элиту призвали подготовиться к новым оскорблениям Трампа

    Поставки китайских грузовиков в Россию рухнули

    Простые изменения привычек связали с увеличением продолжительности жизни

    Стало известно об отношении Зеленского к приглашению Трампа в «Совет мира» по Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok