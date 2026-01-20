Реклама

Силовые структуры
14:50, 20 января 2026Силовые структуры

В российском хостеле задержали более 50 мигрантов

В Москве росгвардейцы задержали более 50 мигрантов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Москве росгвардейцы задержали более 50 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ Росгвардии по столице.

Все задержанные доставлены в отделы полиции для оформления и решения вопроса об административной ответственности. Их подозревают в нарушении миграционного законодательства.

В операции принимали участие бойцы спецназа «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве, сотрудники Военного следственного управления СК России и полиции. Мероприятие было проведено в одном из столичных хостелов.

Ранее в Санкт-Петербруге десятки мигрантов оказались в полиции после рейда в Апраксином дворе.

