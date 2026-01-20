Ковач: Брюссель готовится не к миру, а к ядерной войне

Новые инструкции, которые разослала «Европейская народная партия» (ЕНП) гражданам Евросоюза по безопасности и выживанию, говорят о том, что Брюссель не думает о мире, а нацелен на подготовку к ядерной войне. Такое мнение выразил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Знаете ли вы, что означает сирена? Знаете ли вы, где находится ближайшее убежище? Есть ли у вас дома аварийный комплект, которого хватит как минимум на 72 часа? Есть ли у вас в ящике таблетки йода? Эти вопросы задавались не во время учений по управлению чрезвычайными ситуациями, а были публично озвучены брюссельской фракцией Европейской народной партии», — написал Ковач.

Ковач уверен, что такой посыл ЕНП означает подготовку не к миру, а к «ядерному сценарию». В свою очередь Венгрия, по словам Золтана Ковача, видит ситуацию иначе и работает над тем, чтобы удержать страну от войны, потому что венгерский народ хочет мира.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о том, что программа Великобритании по созданию ракет большой дальности для Украины приблизит мир к ядерной войне.