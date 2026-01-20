Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:28, 20 января 2026Мир

В Венгрии заявили о подготовке Брюсселя к ядерной войне

Ковач: Брюссель готовится не к миру, а к ядерной войне
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Новые инструкции, которые разослала «Европейская народная партия» (ЕНП) гражданам Евросоюза по безопасности и выживанию, говорят о том, что Брюссель не думает о мире, а нацелен на подготовку к ядерной войне. Такое мнение выразил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Знаете ли вы, что означает сирена? Знаете ли вы, где находится ближайшее убежище? Есть ли у вас дома аварийный комплект, которого хватит как минимум на 72 часа? Есть ли у вас в ящике таблетки йода? Эти вопросы задавались не во время учений по управлению чрезвычайными ситуациями, а были публично озвучены брюссельской фракцией Европейской народной партии», — написал Ковач.

Ковач уверен, что такой посыл ЕНП означает подготовку не к миру, а к «ядерному сценарию». В свою очередь Венгрия, по словам Золтана Ковача, видит ситуацию иначе и работает над тем, чтобы удержать страну от войны, потому что венгерский народ хочет мира.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о том, что программа Великобритании по созданию ракет большой дальности для Украины приблизит мир к ядерной войне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». В России ответили на заявление о подготовке НАТО к блокаде Калининграда

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Девушка раскритиковала собственную кошку и оконфузилась перед коллегами

    В США новый российский «Амур» сочли обреченным

    В Венгрии заявили о подготовке Брюсселя к ядерной войне

    Киевляне решили ночевать в метро

    Первый год Трампа стал рекордным по росту госдолга США

    Военные самолеты отправили на американскую базу в Гренландии

    Уникального пациента без пульса выпишут из российской больницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok