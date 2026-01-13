На Западе предупредили о приближении к ядерной войне

Политик Мема: Действия Британии против России грозят серьезными последствиями

Программа Великобритании по созданию ракет большой дальности для Украины приблизит мир к ядерной войне. Такое мнение выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети X.

«Британское правительство разработало план по созданию для Украины ракет большой дальности для использования против России. Это серьезное вмешательство, Лондон неоднократно препятствовал миру. Это наводит меня на мысль, что Великобритания является главным спонсором и инициатором этого конфликта. Она делает все возможное против России, и это будет иметь серьезные последствия для безопасности», — подчеркнул политик.

Мема отметил, что действия Лондона приближают ядерную войну. Он также задался вопросом, хотят ли такого развития событий жители королевства.

11 января в Минобороны Великобритании сообщили, что первые дальнобойные ракеты Nightfall с дальностью полета свыше 500 километров, которые собираются передать Украине, будут готовы в течение 12 месяцев.

